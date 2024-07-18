Gazilerden Balçova Belediyesi'ne Anlamlı Ziyaret

İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki gaziler, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’e duygulandıran bir ziyaret gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Aydın’ın hediye ettiği Türk bayrağını öperek teslim alan Yiğit, gazilere duyduğu minneti dile getirdi.

“Genç belediye başkanları görevde”

Kıbrıs Gazisi olan Orhan Aydın, Başkan Yiğit’e başarı dileklerini iletmek için geldiklerini belirterek, “Bu dönem genç belediye başkanları görev aldı. Bu başkanlardan biri de benim de ikamet ettiğim Balçova’nın başkanı oldu. Kendisinin yanındayız ve başarılar diliyoruz. Duruşuyla ve çalışkanlığıyla bizlere güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Gazilerimiz toplumun değeridir”

Gazilerin toplumun değeri olduğunu ve hak ettikleri saygıyı her alanda görmeleri gerektiğini vurgulayan Onur Yiğit, şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan giden insanlar olarak, ülkemiz için canını ortaya koyan siz gazilerimizi konuk etmenin onurunu yaşıyorum. Güzel sözleriniz beni çok mutlu etti ve duygulandırdı. Size ve Balçovalı hemşerilerime layık olmak için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. İyi ki varsınız.”