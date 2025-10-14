Zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgü dolu ifadelerle teşekkür etti. Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’ın Gazze’de kalıcı barış için imzaladığı niyet belgesi, Ortadoğu diplomasisinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Tarihi belgeye imza atılmadan önce konuşan Trump, Erdoğan ile olan ilişkisine değinerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem kararlılığına hem de liderliğine vurgu yapan Trump,

“Bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı. Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Sert bir adam ama benim dostum ve ne zaman ihtiyacım olsa yanımda oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum.”

ifadelerini kullandı.

Trump’ın sözleri salonda bulunan birçok lider tarafından alkışla karşılanırken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in alkışa katılmaması kameralara yansıdı. Bu görüntü, zirvenin diplomatik kulislerinde dikkat çeken anlardan biri oldu.

Zirvede Türkiye, Mısır, Katar ve ABD, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için ortak bir niyet belgesi imzaladı. İmza töreni sonrası konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkına vurgu yaparak, Gazze’nin yeniden inşası için Kahire’de bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

“Bugün sadece Ortadoğu değil, dünya tarihi için de anıtsal bir gün. Üçüncü Dünya Savaşı Ortadoğu’dan çıkmayacak. Şimdi Gazze’nin yeniden yapılandırılması süreci başlıyor.”

dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Trump’ın barış sürecine yaptığı katkılardan dolayı kendisini bir kez daha Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Şerif ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da barış sürecindeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye, Mısır, ABD ve Katar’ın imzaladığı belgenin temel mesajı; ırk, din ya da etnik köken farkı gözetmeksizin barış, güvenlik ve refah içinde bir bölge inşa etme kararlılığı oldu. Belgede şu ifadelere yer verildi:

“Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkelerine dayanan, bölgede barış, güvenlik ve ortak refah için kapsamlı bir vizyon peşindeyiz. Gazze Şeridi’nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin kurulmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası sürdürmek ve gelecek nesillerin barış içinde yaşayacağı bir temel atmak için birlikte çalışacağız.”

Şarm el-Şeyh’teki zirve, hem Gazze için diplomatik bir umut hem de bölgesel dengeler açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Trump’ın Erdoğan’a yönelik sözleri, uluslararası medyada geniş yankı bulurken; imzalanan niyet belgesi, Ortadoğu’da barış sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.