İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava ve kara saldırılarında 74 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin yanı sıra, bölgenin farklı noktalarına yapılan saldırılar sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentine saldırılar devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze kentindeki saldırıları yoğunlaşırken, kentte 42 kişi yaşamını yitirdi. Gazze kentinin doğusundaki Derac Mahallesi'nin Sudra bölgesine yapılan saldırıda, sivillerin bulunduğu alan bombalandı. Bu saldırıda 4’ü çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Tuffah Mahallesi'nde ise Eş-Şurafa ailesine ait ev hedef alındı, saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 kişi öldü. Şati Mülteci Kampı’nda ise Bekr ailesine ait evin bombalanması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir apartman dairesi hedef alınarak, 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Aynı bölgedeki sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırı sonucu 4 kişi daha öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Zuveyda beldesinde Ebu Rukkab ailesine ait eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Deyr el-Belah’ta, yerinden edilenlerin kaldığı çadırda gerçekleşen saldırıda ise Filistinli gazeteci Muhammed ed-Daye hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi. Han Yunus’ta çeşitli bölgelerde 7 kişi öldü. Refah kentinin Şakuş bölgesinde ise yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda kişi yaralandı.

74 masum Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, toplamda 74 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, yaralı sayısının giderek arttığı belirtiliyor. İsrail ordusunun hava saldırıları, bölgede büyük yıkıma yol açarken, sivillerin hedef alındığı saldırılar büyük bir kayıp yaratmaya devam ediyor.