Mısır’ın başkenti Kahire’de Pazar günü yapılan son görüşmelerde, İsrail ve Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlanamadı. Tarafların anlaşmazlıkları çözmek için Kahire'den ayrılmadığı belirtiliyor ve detaylar üzerinde çalışmaların devam edeceği ifade ediliyor.

ABD'nin ateşkes çabaları

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington'un ateşkes ve rehine anlaşması için Mısırlı ve Katarlı arabulucuların yanı sıra İsraillilerle “hararetle” çalıştığını açıkladı. Ancak, Hamas ve İsrail’in arabulucuların sunduğu maddeler üzerinde anlaşamaması, ABD destekli çabanın başarı şansını sorgulatıyor.

Kilit anlaşmazlık noktaları

Görüşmelerdeki en önemli anlaşmazlık noktalarından biri, Gazze'nin Mısır sınırı boyunca 14,5 kilometrelik Philadelphi Koridoru'nda İsrail’in varlığıyla ilgili. Mısırlı kaynaklar, arabulucuların alternatifler sunduğunu ancak taraflarca kabul edilmediğini aktardı.

Hamas’tan yeni şartlara red

Hamas, İsrail’in sunduğu yeni şartları reddettiğini açıkladı. Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, 2 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ateşkes teklifine bağlı kalacaklarını belirtti.

İsrail-Hamas savaşının arka planı

7 Ekim'de Hamas’ın İsrail sınırını aşarak düzenlediği saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi öldürüldü ve 250 kişi rehin alındı. İsrail, saldırılara ve sivil kayıplara devam ederken uluslararası kınamalarla karşı karşıya kaldı. Gazze'de 7 Ekim’den beri İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 40.000 Filistinli hayatını kaybetti ve 90.000'den fazla kişi yaralandı.

Uluslararası tepkiler ve davalar

Güney Afrika'nın İsrail’e karşı açtığı dava kapsamında, İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımla suçlanıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu ülkeler, davaya müdahillik beyanı sundu. Mahkeme, İsrail'in Refah kentindeki faaliyetlerini durdurmasına hükmetti.