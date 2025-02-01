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Hamas’ın Esirler Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, 1 Şubat Cumartesi günü 18’i müebbet, 54’ü ağır hapis cezasına çarptırılan ve 111’i 7 Ekim 2023 sonrası Gazze Şeridi’nde tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı duyuruldu.

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