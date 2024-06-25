İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 21 bin çocuğun kayıp olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Gazze'de 21 bin kadar çocuğun kayıp olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklardan bazılarına ne olduğunu asla bilemeyebiliriz. Savaşın başlamasından bu yana İsrail güçleri yüz binlerce Filistinliye eşyalarını toplamaları ve belirli süreler içinde bölgeyi boşaltmaları için emir verdi. 21 binden fazla çocuk ailelerinden koparıldı ya da yetim kaldı” ifadeleri kullanıldı.

UNRWA Genel Komiseri'nin üzücü açıklaması

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, “Çatışmalarda ve savaşlarda ilk ve en çok zarar görenler çocuklardır. Gazze'de de durum farklı değil. Bir ebeveyn olarak, tüm bu kayıp çocukları bilmek çok üzücü. Kaderleri sonsuza dek bilinmeyebilir” dedi.

Savaşın acı yüzü: Ailelerinden koparılan çocuklar

Çatışmaların ve savaşın en büyük mağdurları olan çocuklar, Gazze'de de bu acı durumu yaşıyor. Save the Children'ın açıklamasına göre, savaşın başlangıcından bu yana birçok çocuk, ailelerinden koparılmış veya yetim kalmış durumda. İsrail güçlerinin Filistinlilere bölgeyi boşaltmaları için verdikleri emirler, yüz binlerce insanın yerinden edilmesine neden oldu ve bu süreçte birçok çocuk kayboldu.

Çocukların kaderi belirsiz

Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası toplum, Gazze'deki kayıp çocukların kaderi konusunda büyük endişe duyuyor. Çocukların ne olduğu, nerede oldukları ve hangi şartlarda yaşadıkları konusunda belirsizlik devam ediyor. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin de belirttiği gibi, bu çocukların kaderi sonsuza dek bilinmeyebilir.