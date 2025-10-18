Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdikten sonra enkazdan 280 Filistinlinin naaşı çıkarıldı. İsrail’in sivillere yönelik saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’de enkazdan 280 cenaze çıkarıldı

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, zor şartlarda çalışmalarına devam ederek 280 Filistinlinin naaşını enkaz altından çıkardı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaklaşık 10 bin cenazenin hâlâ enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplum ile insani kuruluşların bu konuya yeterli müdahaleyi yapmadığını ifade etti.

Basal, ekiplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için gelişmiş ekipman ve uluslararası düzeyde acil siyasi karar gerektiğini vurguladı.

11 Filistinli hayatını kaybetti

Basal’ın açıklamasına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde sivil bir aracı hedef aldı. Saldırıda 7’si çocuk, 2’si kadın olmak üzere 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistinli yetkililer, aracın hiçbir uyarı yapılmadan bombalandığını ve saldırının ateşkese rağmen gerçekleştiğini belirtti. Basal, olayın, İsrail’in sivillere yönelik suç işlemeye kararlı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Hamas’tan ateşkese saygı çağrısı

Hamas, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ve sivilleri hedef almayı sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucu ülkelere seslenilerek, İsrail’in ihlallerinin takip edilmesi ve ateşkese saygı göstermesinin sağlanması istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yapılan müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de devreye girdi ve ordunun çekilmesi sonrası Gazze Şeridi’nde ateşkes 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.