Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakata göre, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmanın üç aşamadan oluşan sürecinin ilk adımında, yaklaşık 6 hafta boyunca esir değişimi yapılacak.

İlk aşama nasıl olacak?

Ateşkesin ilk aşamasında, hem İsrailli hem de Filistinli esirlerin bir bölümü serbest bırakılacak. İsrail tarafından salıverilecek Filistinli esirler, açıklanan listelere göre belirlenecek. Hamas, bu ilk etapta kadınlar, çocuklar ve 50 yaş üstü sivilleri serbest bırakacak.

Bin Filistinli mahkumun serbest bırakılması bekleniyor

Ateşkesin 6 hafta süreceği tahmin edilirken, İsrail'in de bu süreç içinde yaklaşık bin Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.