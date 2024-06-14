İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 266'ya, yaralı sayısı ise 85 bin 102'ye ulaştı.

252 Günlük saldırıların bilançosu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıları 252 gündür sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda toplam can kaybı 37 bin 266'ya yükseldi.

Saldırılarda yaralananların sayısı da 85 bin 102'ye ulaştı. Gazze'deki sağlık kuruluşları, yaralıların tedavisi için büyük bir çaba sarf ediyor, ancak sağlık altyapısının yetersizliği ve sürekli bombalamalar bu süreci zorlaştırıyor.

BM'den yıkım görüntüleri

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Hukuk İşleri Başkanı Philippa Greer, sosyal medya hesabından Gazze'deki yıkımın görüntülerini paylaştı. Greer, paylaşımında, “Burası dünden Gazze şehri, bir zamanlar yaşanmış bir hayatın kalıntıları. Hiçbir şey sizi buna tam olarak hazırlayamaz, özellikle de onu daha önceden biliyorsanız. Bunlar insanların evleri, en sevdikleri kafeler, parkları, okulları. Hepsi yok oldu. Bir mekanda, bir zamanda, bir kültürde hayatın her yerinde içten dışa bir yıkım var” ifadelerini kullandı.