İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 77 kişinin yaşamını yitirdiğini, 265 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu kayıplardan 3’ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, İsrail’in 18 Mart 2025’te tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırmasının ardından gerçekleşen saldırılarda ölü sayısı 13 bin 60’a, yaralı sayısı ise 55 bin 742’ye ulaştı.

Genel tabloya bakıldığında, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 65 bin 926’ya, yaralı sayısı ise 167 bin 783’e yükseldi. Kayıp dosyalarının incelenmesi sonucu bilgileri tamamlanan 300 kişinin de ölü listesine eklendiği duyuruldu.

Yardım noktalarındaki saldırılar sürüyor

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail’in insani yardım dağıtım bölgelerine yönelik saldırılarını artırdığına da dikkat çekildi. Sadece son 24 saatte bu noktalarda 17 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi yaralandı. Böylece yardım dağıtım alanlarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 560’a, yaralıların sayısı ise 18 bin 703’e yükseldi.