İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son hava saldırıları, siviller ve gazetecileri hedef aldı. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze’nin Zeytun Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Al-Awda Hastanesi yakınlarında gelişmeleri takip eden gazeteciler de saldırının hedefi oldu. İsrail hava saldırısında yayın araçlarının vurulması sonucu 5 gazeteci yaşamını yitirdi. Olayda yaralananların hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ederken, bölgede can kaybının artmasından endişe ediliyor.