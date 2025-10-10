Uzun yıllardır abluka altında olan Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi. İsrail ve Filistin tarafları arasında yapılan anlaşma, yerel saatle 12.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. İsrail ordusu, ateşkesin resmen devreye girdiğini ve Gazze Şeridi’ndeki bazı bölgelerden kısmi çekilmenin başladığını açıkladı.

Ateşkesin, Türkiye’nin de dahil olduğu uluslararası arabuluculuk girişimleri sonucunda sağlandığı belirtildi.

İsrail hükümeti ateşkes anlaşmasını onayladı

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, “Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme” anlaşmasını onayladı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelerden geri çekilme sürecine başladığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), çekilmenin kontrollü şekilde devam ettiğini, güvenlik önlemlerinin ise sürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu çekiliyor

Anlaşma sonrasında çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze’den ayrıldığı görüntülendi. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ordunun “sarı hat” olarak adlandırılan bölgelerden çekilmesi yerel saatle 12.00’de tamamlandı.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, çekilme adımı “kapsamlı bir ateşkesin ilk aşaması” olarak değerlendiriliyor. Görüntüler, İsrail askerlerinin Gazze’den ayrılış anlarını gösterirken, bu gelişme uluslararası kamuoyunda “savaş bitti mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Gazze’de yeni bir dönem mi başlıyor?

Uzmanlara göre, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tarafların rehine takası ve sınır güvenliği konularında ilerleme sağlaması gerekiyor. Ancak mevcut gelişme, Gazze’de uzun yıllardır süren çatışmaların ardından ilk kapsamlı ateşkes olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da süreci yakından takip ettiğini ve bölgedeki insani yardımların hızla yeniden başlayacağını bildirdi.