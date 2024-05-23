Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki çekti. İsrail ordusu, asker hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Bu olay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaşanan insan hakları ihlalleri ve sivil altyapının hedef alınmasıyla birlikte eleştirileri artırdı.

Tepki yağdı

İsrail ordusunun Givati Tugayı bünyesindeki Rotem 435 Taburu'na bağlı olduğu belirtilen Itzhak Buznah adlı asker, kendi sosyal medya hesabından eline aldığı Kur'an-ı Kerim'i ateşe attığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Ne zaman çekildiği tam olarak belirlenemeyen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülere her kesimden tepki yağdı.

Hesabını kilitledi

Skandal görüntüler üzere Buznah'ın, sosyal medya hesabındaki profil resmini kaldırdığı ve hesabını kilitlediği belirlendi.

Soruşturma başladı

İsrail ordusu radyosu, Gazze'de yıkılan bir caminin içinde Kur'an-ı Kerim'i ateşe atan askere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Radyonun haberinde, söz konusu askerin bu davranışının İsrail ordusunun genel ahlakıyla bağdaşmadığı ifade edildi.