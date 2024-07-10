GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıt ile ilaç ve tıbbi malzemede "kıtlık" yaşandığını duyurdu.



Endonezya Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Issam Nebhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede kalan yakıt miktarının, ameliyathanelerde ihtiyaç duyulan jeneratörleri ve oksijen istasyonunu çalıştırmaya yetmediğini söyledi.

Gerekli ilaç ve temel tıbbi malzemeye ulaşmakta zorlandıklarını kaydeden Nebhan, özellikle de Gazze Şehri'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından hastaların ve yaralıların Endonezya Hastanesi'ne nakledilmesiyle sağlık hizmetlerinin "felaket" durumda olduğunu dile getirdi.

Endonezya Hastanesi'nin geçtiğimiz aylarda İsrail tarafından bombalandığını hatırlatan Nebhan, hastanenin daha önce 140 olan yatak kapasitesinin bazı bölümlerinin tahrip olması ve yanması nedeniyle bugün sadece 80 yatak kaldığını, hasta ve yaralılarla dolu olan hastanede yer kalmadığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 295 Filistinli öldü, 88 bin 241 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.