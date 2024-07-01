İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar sonucunda ölü ve yaralı sayıları artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte gerçekleştirilen iki saldırıda 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 91 kişinin yaralandığını bildirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam 37,900 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 87,060 olarak kaydedildi. İsrail'in gerçekleştirdiği hava saldırıları ve bombalamalar sonucunda ölü sayısı hızla artıyor​.

Uluslararası tepkiler ve yardım çağrıları

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki ölü sayısının 35,000'den fazla olduğunu ve bu ölümlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti. UNICEF, çatışmaların çocuklar üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu ve bu durumun uluslararası toplumun vicdanında bir leke oluşturduğunu ifade etti.