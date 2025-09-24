Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail’in dron ve kimyasal saldırılarıyla karşı karşıya. İki gemide yelken hasarı oluşurken aktivistler, filonun barışçıl eylemini destek çağrısı yaptı.

Filoya yönelik saldırılar devam ediyor

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, gece saatlerinde İsrail tarafından hedef alındı. Filoya dronlar aracılığıyla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar atıldığı, bu maddelerin iki gemide hasara yol açtığı bildirildi.

Sumud Filosu’ndan açıklama

Filonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı raporlanmıştır.

Tunus limanındaki gemilerimize bırakılan tanımlanamayan toplardan sonra, bu geceki saldırılarla ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır; iki gemimizin yelkeni hasar görmüştür.

Aktivistlerimiz saldırıların psikolojik olduğunu ifade ederken, Gazze ablukasına karşı kararlılıklarını sürdürmektedir. Gazze ve filomuz için desteğinize ihtiyacımız var.

Medyada daha çok yer almak ve sosyal medyada sesimizi yükseltmek, hem Gazze hem de filomuz için hayati önemdedir. Sumud filosunu yalnız bırakmayınız."

Sumud Filosu aktivistleri, teknelerin birbirleriyle iletişimini kesmek amacıyla radyo frekanslarına uzaktan müdahale edildiğini de belirtti.

Küresel Sumud Filosu nedir?

Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), Filistin ile dayanışma ve İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla 50 civarında ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosudur.

Filonun tekneleri 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıktı. 7 Eylül’de tekneler Tunus limanına ulaşmaya başladı. Şu anda filo, Girit açıklarında bulunan 35 tekne ile Gazze’ye ilerliyor.

Filo uluslararası çağrı yaptı

Filonun amacı tamamen barışçıl ve sivil insani yardım sağlamak. Aktivistler, uluslararası topluma şu çağrıyı yaptı:

Medyada daha fazla yer alarak farkındalık yaratmak,

Sosyal medya ve yasal yollarla Gazze’ye destek sağlamak,

Filonun barışçıl eylemlerini yalnız bırakmamak.