GDZ Elektrik, 14 Eylül Pazar günü İzmir’in Bayındır, Kemalpaşa, Bornova, Ödemiş, Urla, Buca, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
|İlçe
|Mahalle / Bölge
|Saat
|Açıklama
|Bayındır
|Tokatbaşı Köyü, Furunlu Yolu, Elifli
|09:00 - 17:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
|Kemalpaşa
|Sütçüler
|09:00 - 16:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
|Bornova
|Doğanlar, Beşyol, Kurudere, Karaçam, Sarnıçköy
|08:30 - 09:00 / 09:00 - 17:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
|Ödemiş
|Hacıhasan, Kızılca, Bülbüller, Kerpiçlik, Suçıktı, Süleymanlar, Veliler, Kayaköy
|09:00 - 17:00 / 10:00 - 16:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
|Urla
|Kuşçular, Rüstem, İskele
|10:00 - 16:00 / 11:00 - 14:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
|Buca
|Çapak, Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar, Bayramlı, Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Kamberler, Vişneli, Yenikurudere, Yeşilköy, Bozköy, Çakırbeyli, Dağkızılca, Karaot, Saipler, Çamlıca, Dağteke, Düverlik, Helvacı, Karakızlar, Dirmil, Gazi Mustafa Kemal, Karakuyu, Ortaköy, Yedi Eylül, Ormanköy, Doğancılar
|09:00 - 12:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
|Torbalı
|İnönü, Çaybaşı, Kazım Karabekir, Pancar
|09:00 - 15:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
|Aliağa
|Çıtak
|11:00 - 17:00
|Şebeke Yenileme ve Bakım
14 Eylül Pazar günü İzmir'de elektrik kesintisinden etkilenecek ilçelerin tamamı şöyle:
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3483777
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü Tokatbaşı Köyü İç Yolu )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3483778
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Ova Yolu )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3483782
BAYINDIR / İZMİR
Tokatbaşı ( Furunlu Yolu Tokatbaşı Köyü İç Yolu )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3483786
BAYINDIR / İZMİR
Elifli ( Beylik Kümesi Sk. Çayır Mevkii Sk. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3483788
BAYINDIR / İZMİR
Elifli
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3484456
KEMALPAŞA / İZMİR
Sütçüler
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3484907
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar ( 1574/1 1404. Sk. 1409. Sk. Ankara Cd. )
Evka 3
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3484917
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3484918
BORNOVA / İZMİR
Beşyol ( BEŞYOL Çelik Sk. Çelik Çavdar Yamaç Sk. Yamaç Sarnıç Cd. Sardunya Burçak Sk. Buket Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ 8001 )
Kurudere ( Doğa Sk. Kurudere Cd. Kartal Doğa )
Karaçam
Sarnıçköy ( Kordelya Filiz Akyar )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 09:00
Kesinti ID : 3484920
KONAK / İZMİR
Güneş ( Eşrefpaşa Cd. Anafartalar 925. Sk. 924. Sk. 922. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 826. Sk. )
Kestelli ( 930. Sk. 957. Sk. 958. Sk. Kestelli Cd. Dr. Faik Muhittin Adam Cd. 959. Sk. )
Güzelyurt ( 923. Sk. 926. Sk. 927. Sk. 937. Sk. Eşrefpaşa Havra Sk. )
Etiler ( Mürselpaşa Blv. Bozkurt 1268. Sk. 1266. Sk. 1264. Sk. )
Yenigün ( Anafartalar Cd. 928. Sk. 1312. Sk. )
Uğur ( Kestelli )
Oğuzlar ( Bozkurt Cd. 1261. Sk. 1260. Sk. Emre Özdestan Sk. )
Namazgah ( 939. Sk. )
Mimar Sinan
Konak ( 442. Sk. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 14:30
Kesinti ID : 3484921
KONAK / İZMİR
Konak ( Kestelli 442. Sk. Anafartalar Cd. )
Kestelli ( 919. Sk. 924. Sk. 930. Sk. 957. Sk. 958. Sk. 959. Sk. Anafartalar Dr. Faik Muhittin Adam Cd. Kestelli Cd. )
Güzelyurt ( Havra Sk. Eşrefpaşa Cd. Eşrefpaşa 937. Sk. 927. Sk. 926. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 920. Sk. )
Güneş ( 925. Sk. 921. Sk. 919/1. Sk. 826. Sk. )
Etiler ( Mürselpaşa Blv. Bozkurt 1268. Sk. 1266. Sk. 1264. Sk. )
Mimar Sinan
Namazgah ( 939. Sk. )
Oğuzlar ( 1260. Sk. 1261. Sk. Bozkurt Cd. Emre Özdestan Sk. )
Uğur
Yenigün ( 1312. Sk. 928. Sk. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
08:30 - 14:31
Kesinti ID : 3484922
KONAK / İZMİR
Güzelyurt ( 922. Sk. 923. Sk. 926. Sk. Eşrefpaşa Eşrefpaşa Cd. )
Güneş ( 920. Sk. 921. Sk. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3484923
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3484925
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy ( Favzi Çakmak Sk. hasan çavuş sk Kaya Çk. Kayalar Sk. Kazım Karabekir Cd. Mehmet Akif Cd. Mezarlık Sk. Namık Kemal Cd. Sever Çıkmazı Sultan Selim Çk. Zambak Çk. Çavdar Çk. Çiçek Sk. Dere Sk. Akın Çk. Aktaş Sk. Adnan Menderes Cd. Baştürk Çk. Berber Çk. Beyazıt Sk. Deveci Çk. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3484926
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy ( Aktaş Sk. Dilsiz Sk. Favzi Çakmak Sk. Kayalar Sk. Mehmet Akif Cd. Namık Kemal Cd. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3484966
URLA / İZMİR
Kuşçular ( KUŞÇULAR 8017 8023. Sk. 8019. Sk. 8012. Sk. 8012 Sk. 8011 8010. Sk. 8009. Sk. 8007 8005 8002. Sk. 8008 8009/2 )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3484967
URLA / İZMİR
Kuşçular ( 8011 )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 14:00
Kesinti ID : 3485020
URLA / İZMİR
Rüstem ( Üzüm Sk. Ayışığı Sk. Bal Sk. Karlı Sk. )
İskele ( Bebek Sk. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3485072
BUCA / İZMİR
Çapak ( 2548 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 )
Balcılar
Çınardibi ( Armutlu Yolu Köy İç Yolu Osmaniye Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Çınardibi Köyü Çınardibi Köyü İç Yolu )
Dernekli ( Dernekli Köyü İç Yolu Dernekli Yolu Mersinli )
Osmanlar
Bayramlı ( Bayramlı Köyü Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Yolu Kümeevleri bayramlı yolu kümeevleri )
Cumalı ( Cumalı Köyü Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Yeşilköy Yolu Küme Evleri cumalı yolu kümeevler CUMALI YOLU KÜMEEVLER )
Dereköy ( 4004. Sk. Dereköy Köyü İç Yolu Dereköy Yolu Gökyaka 4004 )
Gökyaka ( Gökyaka Köy İçi Yolu Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Yolu Gökyaka Yolu Kümeevler )
Kamberler ( Kamberler Köyü İç Yolu kamberleryolu kümeevler KAMBERLER YOLU KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER )
Vişneli ( 4002. Sk. 4003. Sk. 4005. Sk. Aşağı Vişneli Yolu Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk. 4011 4001. Sk. 4006. Sk. 4007. Sk. 4008. Sk. 4008/1. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. Vişneli Köyü İç Yolu 4010 4001 )
Yenikurudere ( YENİ KURUDERE YOLU Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu )
Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü İç Yolu )
Bozköy ( 6165/2 Sk. 6168 Sk. 6160/2 6160. Sk. 6161. Sk. 6162. Sk. 6163 Sk. 6164. Sk. 6165. Sk. 6166. Sk. 6167. Sk. 6160 6165/2 6165/3 6168 6163 6165/1 6162 )
Çakırbeyli ( 6008/2 6180/4 Sk. 6191/1 Sk. 6180/6 Sk. isimsiz 6180/4 6180. Sk. 6180/10 Sk. 6180/18 6180/19 Bahçelievler Sk. Burhan Bey Cd. Cami Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Gazi Sk. Gokce Sk. Göktepe Sk. Hayıtlı Sk. Kara Ayşe Sk. Koreli Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Nergiz Sk. OSMAN GAZİ Oğuzlar Cd. Philsa Cd. Yonca Sk. Yukarı Çeşme Sk. İstiklal Cd. 6180/11 6180sok 6180/1 6180/2 6190 )
Dağkızılca ( YUKARI ALAN KÜMESİ 6211/2 6218/1 SEYİRTEPE 6211/2 Sk. 6208/4 Sk. yukarı alan kümesi 6213/4 6216 23. Sk. 6201. Sk. 6203. Sk. 6204. Sk. 6205. Sk. 6206. Sk. 6207. Sk. 6208. Sk. 6209. Sk. 6210. Sk. 6211. Sk. 6212. Sk. 6213. Sk. Elmalı Sk. Yukarı Alan Kümesi 6208/2 6180/8 6217 6213/3 6208/1 )
Karaot ( 007 Karaot Köyü İç Yolu )
Saipler ( 2602 2603/1 Sk. 2600 Sk. Saipler Köyü İç Yolu )
Çamlıca ( ÇAMLICA YOLU Çamlıca Köyü İç Yolu çamlıca küme evleri yolu )
Dağteke ( 6230. Sk. 6231. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. Dağtekke Köyü )
Düverlik ( DÜVERLİK YOLU düverlik yolu küme evleri İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu )
Helvacı ( düverlik küme evleri yolu 6332/1 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6287. Sk. 6288. Sk. 6289. Sk. 6290. Sk. 6291. Sk. 6292. Sk. 6293. Sk. 6285 )
Karakızlar ( 6170 Sk. Karakızlar köy yolu Karakızlar Köyü İç Yolu )
Dirmil ( ÇEŞMEALTI GAZİ CD. 9000/2 çeşmealtı Çeşmealtı Topraklık Aldaş Sk. Alparslan Sk. Ata Cd. Aydınlık Sk. Aşağı Çeşme Sk. Balcı Sk. Beste Sk. Depo Sk. Değirmendere Sk. Dutlu Sk. Döşemelik Sk. Fetih Sk. Gazi Cd. Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Irmak Sk. Kardelen Sk. Kayalık Sk. Korucuk Köyü Kurtlar Sk. Küllü Sk. Kınalı Sk. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Molla Sk. Narlık Sk. Okul Sk. Songül Sk. Soykan Çk. Yağhaneler Sk. Zincirli Sk. Çeşme Sk. gazi GAZİ ATA )
Gazi Mustafa Kemal ( MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 7702 7213/3 7213/9 Ahu Sk. Ardıç Sk. Avcı Sk. Bardakçı Sk. Battal Sk. Başak Sk. Beyaz Karanfil Sk. KARABEKİR Cömert Sk. Deste Sk. Engin Sk. FATİH Gazozcu Sk. Gonca Gül Sk. Gölhayıt Sk. Gülfidan Sk. Gümüş Sk. Hastane Sk. Kamelya Sk. Kasımpatı Sk. Kesiklik Sk. Kestaneci Fatma Sk. KOCABIYIK Kubilay Sk. Leyla Sk. Mimar Sinan Cd. OKUL Ortanca Sk. Osman Efendi Sk. Sedirçam Sk. Subakan Sk. Sultan Kuyusu Cd. Yaren Dede Sk. Yasemin Sk. Yel Değirmeni Cd. Zümrüt Sk. Çamlık Sk. Çınar Sk. İnceoğlu Sk. Şakayık Sk. Şükrü Mehmet Sk. )
Karakuyu ( BARBAROS AY Mersinkürü Sk. STADYUM Arslan Sk. Balcılar Sk. Barbaros Ay Cd. Değirmen Sk. Efeoğlu Sk. Emiroğlu Sk. Enginar Sk. Güldeste Sk. Hanımeli Sk. Kocataş Sk. Kumluk Cd. Kırçiçeği Sk. Manolya Sk. Reyhan Sk. Sera Sk. Stadyum Sk. Sümbül Sk. Sıtma Kuyusu Sk. Türkmen Sk. Zerdali Sk. Çay Sk. Çağlar Sk. ERGİN BARBAROS AY Cd. )
Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Çiçek Sk. )
Yedi Eylül
Ormanköy ( 6331/1 6332 Sk. 6330. Sk. 6331. Sk. 6333. Sk. 6334. Sk. 6335. Sk. 6336. Sk. 6337. Sk. 6338. Sk. 6338/1. Sk. 6330/1 )
Doğancılar
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
Kesinti ID : 3485073
TORBALI / İZMİR
İnönü ( 144/7 144/11 189/2 189 147/7 Sk. 147/6 Sk. 147/5 147/3 Sk. 147/3 147. Sk. 147 146 Sk. 144. Sk. 189/1 158 Sk. 154. Sk. 152/1. Sk. 150 149. Sk. 148/1 Sk. 148 Sk. 145 Sk. Ahmet Adaman Cd. 145/1 Sk. 181 Sk. 142/2 Sk. 144 Sk. 144/2 144/6 144/3 144/4 Fatih Sultan Cd. 150/2 150/3 150/4 Ahmet Özkan Blv. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Kesinti ID : 3485077
TORBALI / İZMİR
Çaybaşı ( 95/1. Sk. 7139. Sk. 7137. Sk. 7107. Sk. AYDIN 7102. Sk. 7101. Sk. 7109 7132/1 Ziya Güler Sk. MENDERES Fevzi Çakmak Cd. )
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3485082
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3485084
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir ( 6914. Sk. 24. Sk. 6913. Sk. )
Pancar
Planlandı
14Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3485092
ALİAĞA / İZMİR
Çıtak ( BABAOĞLU Fatih Sk. Değirmen Sk. Ceylan Sk. Yıldız Sk. ÇITAK MİMAR SİNAN 15/11 Cevizli Sk. Balaban Sk. ÇITAK İSTİKLAL Şirin Sk. ÇITAK MENEKŞE Vatan Cd. Menekşe 2 Sk. ÇITAK MEHMET AKİF Köprülü Sk. Güvendik Sk. )
Güzelhisar