Yetkililer, olay yerine hızla ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve araçları yol dışına çıkarma çalışmalarına başladı. Ancak, bu durumun trafiği olumsuz etkilediği ve geriye doğru 3 km'lik bir trafik yoğunluğu oluştuğu bildirildi. Trafik akışının en sonunda Westpark AVM mevkiine ulaşıldığı belirtildi.

Müdahale ediliyor

Detaylı bir şekilde yapılan haberleşmeyle, yol kullanıcılarına bilgilendirme yapıldı. Trafik kazasının sebep olduğu yoğunluğun, yetkililerin hızlı müdahalesiyle azaltılması hedefleniyor.