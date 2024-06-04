Kocaeli'de Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşan Kurban Bayram öncesi ilçedeki mezarlıklarda çalışma başlatan park-bahçeler, temizlik işleri ve mezarlık işleri müdürlüğüne bağlı ekipler mezarlıklarda bulunan, taş, moloz, çöp ve yabancı otlar temizleniyor.

Mezarlık içindeki yollarda bulunan taş ve toprak yığınları kaldırılıp, kırık dal ve ağaçlar da temizlenerek bayram için ziyaretçilere hazırlanıyor. Gebze Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların bayram süresince mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzur içinde gerçekleştirip, yaşanacak ölümlerde defin işlemlerini rahatça yapabilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.