Kocaeli'de Gebze Mudarlı ve Darlık köyleri arasındaki yol, Büyükşehir ekiplerinin gerçekleştirdiği üstyapı çalışması ile yenileniyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelinde ilçe merkezleri kadar kırsal alanlardaki yollarında kalitesini arttırarak vatandaşların rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yöndeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze Mudarlı ve Darlık köyü arasındaki eskiyen yol, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği üstyapı çalışması ile yenileniyor.

Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Gebze Mudarlı ve Darlık köyü arasındaki 2 bin 750 metrelik eski yol, yapılan üstyapı çalışması ile yenileniyor. Eski ve dar olan yolun şimdiye kadar bin 500 metrelik kısmında kazı işleri tamamlanırken, bin 200 metrelik kısmında ise asfalt serimi gerçekleştirildi.