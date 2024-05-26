Gebze Belediyesi’nin düzenlediği 3. Gebze Ultra Trail’i farklı illerden gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla Denizli Göleti’nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi ev sahipliğinde bu sene üçüncüsü düzenlenen Gebze Ultra Trail, Denizli Göleti çevresinde gerçekleştirildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde Denizli Göleti’nin doğa manzarası eşliğinde gerçekleştirilen 3. Gebze Ultra Trail’e, Türkiye’nin farklı illerinden bine yakın sporcu katıldı.

Bu yıl 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27K Hannıbal Koşusu ve 55K Fatih Sultan Mehmet Han Ultra kategorilerinde koşulan Gebze Ultra Trailinin startını veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz Gebze Ultra Traili’ne yurdun dört bir yanından gelen siz sporcu kardeşlerimizin artan teveccüh ve katılımı, bizleri ziyadesiyle memnun etti.

ADETA BİR SPOR ŞÖLENİ OLDU

Bu sene bine yakın aktif sporcumuz 3 kategoride yarıştılar. Etkinliğimizi adeta bir spor şölenine çeviren kıymetli sporcularımız başta olmak üzere; etkinlik paydaşımız Bravo Run spor kulübümüze ve diğer paydaşlarımıza, sahada her türlü tedbiri alarak etkinliğimizin aksamadan sürmesini sağlayan mesai arkadaşlarımıza, idarecilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Katılımcı tüm sporcularımızı da kutluyorum” ifadelerini kullandı. Tüm gün farklı kategorilerde süren koşularda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.