Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gıda maddeleri tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gıda maddeleri tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gebze’de faaliyet gösteren çikolata ve şekerlemeci ile pasta, tatlı üretim ve satış yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri, denetimlerde temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı ve iş kıyafetleri, son kullanma tarihi ve saklama koşulları, gramaj ve fiyat tarifesi, işyeri ruhsatları açısından işletmeleri titiz bir denetimden geçirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli ikazlarda bulunan zabıta ekipleri, vatandaşın sağlığını ön planda tutarak kurallara uyan ve gerekli hassasiyeti gösteren işletmelere de teşekkür etti. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Konu ile ilgili vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 04 30 ve Alo Zabıta 153 numaralarına iletmeleri çağrısında bulunuldu.