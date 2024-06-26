Balçık Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 60 personel ve 20 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve tekrarlanmaması için soğutma çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Gebze'deki yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ve diğer birimlerin müdahale ettiğini belirtti. Yangının kontrol altına alındığını bildiren Vali Yavuz, fabrika çalışanları ve çevre sakinlerinin endişelerinin giderildiğini ifade etti.