Kocaeli Gebze'deki Mesleki Eğitim Merkezi'nde 11 Haziran Salı günü, para karşılığında diploma verildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 7'si öğretmen olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltılar

Gebze Muallimköy Mahallesi'nde bulunan Gebze Mesleki Eğitim Merkezi'nde para karşılığında diploma verilmesi, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Haziran'da bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Gebze Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan şüpheliler Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden okul müdürlüğü yapan Ş.Y., Ü.A., ve öğretmen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 18 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla, 11'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları

Operasyon kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin para karşılığında diploma vererek yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.