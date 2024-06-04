Gebze Belediyesi tarafından özel çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmesi için başlattığı atla terapi (Hippoterapi) eğitimleri, Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezi’nde yoğun katılımla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından özel çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmesi için başlattığı Hippoterapi eğitimleri Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezinde yoğun katılımla sürüyor. Çocukların denge, koordinasyon, iletişim, hareket ve duyu motor fonksiyon bozukluklarının tedavisine katkı sunan atla terapi (Hippoterapi) programı eğitimleri her hafta cuma günleri yapılıyor.

SOSYAL VE PSİKOLOJİK GELİŞİMİNE KATKI

Atın sırt hareketlerinin kullanılmasıyla bireylerin fiziksel kabiliyetlerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda psikolojik ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilebilmesini amaçlayan Hippoterapi programına katılmak isteyen aileler, Gebze Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan, ‘e-belediye’ sekmesindeki atlı eğitim bölümünü tıklayarak başvuruda bulunabiliyor. Atla terapi (Hippoterapi) eğitimlerine başvuru linki ise şöyle: https://onlinekayit.gebze.bel.tr/atliegitim/