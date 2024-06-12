Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Balçık Köyü Mahallesi Molla Fenari yolunda bulunan bir palet fabrikasında saat 13.30 sıralarında büyük bir yangın çıktı. Yangının bitişikte bulunan akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin hızla yayıldığı yangında, Kocaeli ve ilçeleri ile Organize Sanayi Bölgesi’nden itfaiye ekipleri ve AFAD müdahalede bulunuyor. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman, yangının ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

Yangında ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, "Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, Büyükşehir ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun," ifadelerine yer verdi.

Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.