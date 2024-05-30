Kocaeli'de Gebze Belediyesi tarafından tüm liselerde, üniversite sınavına girecek öğrenciler için kaygı bozukluğu eğitimleri veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavları öncesi ilçede bulunan tüm liselerde kaygı bozukluğuyla mücadele eğitimleri veriliyor.

Öğrencilerin sorunsuz ve stresten uzak bir şekilde üniversiteye giriş sınavlarını atlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler kapsamında Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’ndeki eğitime katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere başarılar diledi.