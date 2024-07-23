İzmir'in Menderes ilçesinde yıllar süren hukuki mücadele, 50 yıl sonra nihayet sonuçlandı. 1977 yılında Yargıtay tarafından bozulup yerel mahkemeye gönderilen tapu iptali ve tescil davası dosyası, yıllarca rafta unutulmuştu. Ancak, Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi, 17 Temmuz 2024 tarihinde dava dosyasını tekrar değerlendirerek, Gülizar Cönk'ün mirasçısı olan oğlu Celal Cönk’ün lehine tescil kararını verdi.

Davaya Giden Yıllar: 1974’ten 2024’e

İzmir’in Menderes ilçesinde, Gülizar Cönk ve akrabaları arasında 1974 yılında başlayan tapu iptali ve tescil davası, uzun yıllar süren bir hukuki sürecin parçası haline geldi. İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Kasım 1976 tarihinde Gülizar Cönk’ün lehine tescil kararı verirken, karar Yargıtay tarafından 4 Mayıs 1977’de bozuldu ve dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Ancak, dosya rafta unutuldu ve taraflara herhangi bir tebligat yapılmadı.

Yeni dava ortaya çıkardı: Rafta unutulan dosya

Yaklaşık 50 yıl boyunca rafta unutulan bu dava, 3 yıl önce taşınmazın satışına ilişkin yeni bir dava açılmasıyla gün yüzüne çıktı. Menderes’te açılan bu davada, taşınmazın üzerinde hâlâ tedbir bulunduğu ve eski dava dosyasının rafta unutulduğu ortaya çıktı. Davacı ve davalıların ölümünün ardından yapılan kimlik çalışmaları sonucunda, 30 mirasçı belirlendi. Bu süreçte dava yeniden görülmeye başlandı ve 47 yıl sonra dosya üzerine yeni bir esas numarası alarak yargılama süreci devam etti.

Mahkeme kararı: Celal Cönk'ün lehine tescil

Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi, eksikliklerin tamamlanmasının ardından, 17 Temmuz 2024 tarihinde kararını verdi. Mahkeme, yarım asır sonra, Gülizar Cönk'ün oğlu Celal Cönk’ün lehine taşınmazın tescil edilmesine hükmetti. Bu karar, uzun süren hukuki mücadelenin sonunda adaletin tecelli ettiğini gösteriyor.

Avukat Zeren: "Adalet geç de olsa tecelli etti"

Davacı Celal Cönk'ün avukatı Erdoğan Zeren, dosyanın rafta unutulmuş olmasının ardından yeniden değerlendirildiğini belirterek, "50 yaşını geçtikten 1 ay sonra dosyanın sonuçlanması bizim için büyük bir gurur kaynağı. En azından adalet geç de olsa tecelli etti. Yarım asır dile kolay, herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.