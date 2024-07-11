Son yayımlanan bir araştırma, kahvaltı ve akşam yemeği saatlerinin kalp ve beyin damar sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışma, çoğunluğu kadınlardan oluşan 103 bin yetişkinin yemek alışkanlıklarını 7 yıl boyunca takip ederek elde edilen verileri inceledi.

Önemli Bulgular:

Kahvaltı Saati ve Kalp Hastalıkları: 09.00'dan sonra kahvaltı yapan bireylerde, kalp ve beyin damar hastalığı riskinin her geçen saatte yüzde 6 arttığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu durumun kan basıncını ayarlama ve metabolizmayı düzenleme gibi biyolojik ritimler üzerindeki olumsuz etkilerine bağlıyorlar.

Akşam Yemeği Saati ve Beyin Damar Hastalıkları: 21.00'den sonra akşam yemeği yiyenlerde beyin damar hastalığına yakalanma olasılığının, 20.00'den önce yiyenlere göre yüzde 28 daha fazla olduğu belirtildi. Bu durumun, akşam saatlerinde salgılanan uyku hormonu melatonin üzerindeki olumsuz etkileriyle ilişkilendiriliyor.

Uzmanların Yorumları: Fransa'daki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden Bernard Srour, yemek saatlerinin biyolojik ritmi nasıl etkilediğini vurgulayarak, geç akşam yemeklerinin sindirimi zorlaştırabileceğini ifade etti. ABD'deki Case Western Reserve Üniversitesi'nden Bhupendar Tayal ise geciktirilmiş kahvaltının insulin dengesini bozarak ileride kalp sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Sağlıksız Alışkanlıklar ve Etkileri: Araştırma, gece geç saatlerde yemek yiyen bireylerin daha fazla sigara ve alkol tükettiğini, daha geç uyuduğunu ve bu alışkanlıkların kalp ve beyin damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koydu.

Bu çalışma, beslenme saatlerinin kalp ve beyin damar sağlığı üzerindeki derin etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor ve sağlıklı yaşam için uygun beslenme zamanlamalarının önemini bir kez daha vurguluyor.