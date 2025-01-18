Çanakkale'nin Biga ilçesi ile Çan ilçesi arasındaki Sarıkaya köyü yakınlarında gece yarısı yol kenarına park edilen 20 LF 993 plakalı otomobil sabah saatlerinde kaza yapmış halde bulundu.

Olay Jandarmanın incelemesi sonrası aydınlandı

Gece saatlerinde arıza yapan ve yol kenarına çekilen araç, sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından kaza yapmış şekilde bulundu. İddiaya göre, araca gece yarısı bir tır veya kamyonun çarptığı tahmin edilmekte. Kazanın ardından jandarma ekipleri inceleme başlatarak, aracın sol arka kısmının hasar gördüğünü tespit etti.