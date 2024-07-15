Malzemeler:

- 3 yumurta

- 175 gr toz şeker (1 bardak)

- 50 gr mısır nişastası (2 yemek kaşığı)

- 2 limonun suyu

- 2 limonun rendelenmiş kabuğu

- 500 ml süt (2,5 bardak)

- 2 paket finger (parmak) bisküvi (300 gr)

- Üzerine: 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi, 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi, dilediğiniz mevsim meyveleri

Hazırlık Süresi: 20 dakika



Yapılışı:

Yumurtalı Karışımı Hazırlayın

Orta boy bir tencereye yumurtaları ve toz şekeri koyun.

Mikserle yumurtaları ve şekeri 3-4 dakika çırpın, karışım köpürene kadar çırpın.



Mısır nişastasını, limon suyunu, limon kabuğunu ve sütü tenceredeki yumurtalı karışıma ekleyin.

El çırpıcısıyla sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Karışım kıvam alıp koyulaştığında ocaktan alın.

Kabı Hazırlayın ve Kremayı Yerleştirin

Servis için kullanacağınız dikdörtgen cam kabı hafifçe su ile ıslatın ve fazla suyu dökün.

Bir kepçe limonlu kremadan alıp kabın tabanına yayın.

Bisküvileri ve Krema Katlarını Oluşturun

Kremalı tabanın üzerine bir sıra finger bisküvi yerleştirin.

Kalan limonlu kremayı bisküvilerin üzerine yayın.

Tekrar bir kat finger bisküvi dizin ve üzerine kalan kremayı yayarak spatula ile düzeltin.



Hazırladığınız pastanın üzerini hindistan cevizi rendesiyle kaplayın.

Pastayı buzdolabında en az 3 saat bekletin, iyice soğuması ve kıvam alması için zaman tanıyın.

Buzdolabından çıkardıktan sonra dilimlere ayırın.

Dilimlenmiş pastaları Antep fıstığı ezmesi ve dilediğiniz mevsim meyveleri ile süsleyerek servis yapın.

Bu tariften yaklaşık 20 adet dilim elde edebilirsiniz.

Pastayı hazırladıktan sonra dilimleyip servis yapmadan önce buzdolabında bekletmek, lezzetini ve kıvamını korumasına yardımcı olacaktır.