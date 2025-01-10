Ayvalık Belediyesi Nejat Uygur Sahnesi, büyük ilgi gören bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Can Ceylan’ın yazıp yönettiği ve iki güçlü kadın oyuncu, Buse Ertürk ile Burcu Yaşar Ceylan’ın sahnede adeta devleştiği Gece Söyleyemedim, tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

Kadın mücadelesine distopik bir bakış

Oyun, aşık olmanın, gülmenin ve ağlamanın bile yasaklandığı bir ülkede, aynı evde yaşamak zorunda kalan iki kadının öyküsünü anlatıyor. Kadınların baskılara rağmen hayatta kalma ve var olma mücadelesini çarpıcı bir şekilde işleyen eser, toplumsal mesajlarıyla dikkat çekiyor.

Kusursuz performanslar

Yaklaşık bir saat süren oyunda Buse Ertürk ve Burcu Yaşar Ceylan’ın performansları, sahnenin temposunu hiç düşürmeden izleyiciyi etkisi altına aldı. İkilinin oyunculukları, kadın mücadelesinin gücünü tiyatro sahnesinde yeniden hissettirdi.

Sahne arkasındaki güçlü ekip

Reji asistanlığını Aydın Tosun üstlenirken, dekor, ışık ve tasarım Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak tarafından hazırlandı. Oyunun yaratıcı ekibi, estetik ve duygusal yoğunluğu yüksek bir atmosfer sunarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

“Keşke bu oyun oynanmasaydı”

Oyun sonrası konuşan Erkan Cılak, kadınlara yönelik baskı ve şiddete dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gece Söyleyemedim, bir kadının yaşadığı cesur gerçeklerin bir anlatımıdır. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı, keşke bu oyun da oynanmasaydı. Bu oyun, kadınların sessiz kalmadığını ve kalmayacağını anlatıyor." Gece Söyleyemedim, sezon boyunca Nejat Uygur Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.