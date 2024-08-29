Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi mükellefleri için önemli bir duyuru yayımlayarak, 2024 yılı ikinci çeyreğine ait geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Bu karar, mükelleflerin işlemlerini rahatlıkla tamamlamaları için ek bir zaman tanıyor.

Vergi beyannameleri için yeni tarih: 13 Eylül

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler doğrultusunda, 2024 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemini kapsayan ikinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Normalde 6 Eylül tarihinde son bulacak olan bu süre, mükelleflerin işlemlerini tamamlayabilmesi için bir hafta daha uzatılmış oldu.

Ciro sınırı ve enflasyon düzenlemeleri

Süre uzatımında, geçen yıl cirosu 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına yönelik düzenlemeler de dikkate alındı. Bu durum, mükelleflerin beyanname verme sürecinde karşılaştıkları yükü hafifletmek amacıyla gerçekleştirildi.

Geçmiş uzatmalar ve yeni dönem

Daha önce, vergi beyannamelerinin son verilme tarihi 19 Ağustos olarak belirlenmişti. Ancak, bu süre önce 6 Eylül'e kadar, şimdi ise 13 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldı. Bu uzatma, özel hesap dönemine tabi olan ve beyanname verme süresi 6 Eylül günü sonu olan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Mükellefler, GİB'in internet sitesi üzerinden beyanname işlemlerini zamanında tamamlayabilir ve belirtilen tarihe kadar ödeme yapabilirler. Bu süre uzatımı, mükelleflerin iş yükünü hafifletecek ve süreçlerini daha düzenli bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyacak.