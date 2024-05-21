Öncelikle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı yeniden düzenlendi. Buna göre, her ay için ayrı ayrı uygulanacak olan gecikme zammı oranı yüzde 4,5 olarak belirlendi. Önceki oran ise yüzde 3,5 seviyesindeydi.

Ayrıca, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde yer alan kanuni faiz oranı da güncellendi. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yıllık yüzde 24 olarak uygulanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğe göre, yıllık yüzde 36 olan tecil faizi oranı yüzde 48'e yükseltildi. Bu değişiklik bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları için geçerli olacak.

Ancak, tebliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları ile şartlara uygun ödenmekte olan eski tecil faizi oranları aynen devam edecek. Yani, tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş olanlar için eski tecil faizi oranı geçerli olacak, ancak yeni başvurular için yüzde 48 oranı uygulanacak.