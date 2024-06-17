İZMİR (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'de 36 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kronik ağrılar yaşayan engelli hasta, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan "ağrı pili" tedavisi sayesinde ağrılarının yarı yarıya azalması sonucu rahat ve kesintisiz uyuyabildi.

İzmir'de yaşayan Mehmet Aslan, 1988 yılında 14 yaşındayken Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Omuriliği hasar gördüğü belden aşağısı tutmayan Aslan, yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürdü.

Kaza sonrası çektiği şiddetli ağrıları bir türlü geçmeyen Aslan, benzer sorun yaşayan bir arkadaşının tavsiyesiyle İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Gönüllü ve ekibinin "ağrı pili" olarak da adlandırılan "spinal kord stimülatörü" tedavisi uyguladığı Aslan, ameliyattan 24 saat sonra ağrılarının yarı yarıya azalmasıyla rahat bir gün geçirdi.

Doç. Dr. Gönüllü, AA muhabirine, "ağrı pili" tedavisi ile geçmeyen kronik ağrılar, çoklu bölgesel ağrılar, diyabete bağlı ağrılar, nöropatik ağrılar ve bel boyun bölgesi cerrahisi sonrası geçmeyen ağrılara müdahale ettiklerini belirtti.

Mehmet Aslan'ın kendilerine başvurduğunda doğum sancısı çeker gibi ağrı yaşadığını, bunun normal olmadığını anlatan Gönüllü, yapılan tetkikler sonrası ağrı pili uygulanmasına karar verdiklerini söyledi.

Hastaya tek pil ile 4 elektrotu başarılı bir operasyonla yerleştirdiklerini belirten Gönüllü, şunları kaydetti:

"Hastamız 14-15 yaşındayken trafik kazası geçiriyor ve 35-36 yıldır kronik ağrılarından muzdarip. Bunun için kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları kulanmakta. Çeşitli tedavi yöntemleri denenmiş ama gerek ilaç yan etkileri gerekse ağrıların geçmemesi üzerine biz hastamıza ağrı pili uyulaması yaptık. Bacağındaki ve belindeki ağrıları için bel bölgesine omurilik içine, idrar ve gaita (dışkı) kontrolü olmadığı için onların sinirlerine de bu elektrotlardan yerleştirdik. Ağrılarını keserken idrar ve büyük abdest kontrolünü sağladık. Sağlık Bakanlığının katkısıyla aldığımız malzemeyle normalde iki pille sağlayacağımız işi 4 girişi olan tek pille sağladık. Yaklaşık 36 yıllık bir ağrıyı yaptığımız tedaviyle yarı yarıya azaltmayı başardık. İlk 24 saatte ağrılarından daha az muzdarip ve uyku kalitesi arttı."

- "Hayatımda ciddi bir değişim oldu"

Aynı zamanda Tüm Engelliler İçin Engelsiz Bir Dünya Derneğinin başkanlığını sürdüren Mehmet Aslan ise ameliyatının hemen ardından ağrılarının yarı yarıya azalmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İdrar kaçırma sorununun da önemli ölçüde azaldığını ifade eden Aslan, "İleriki günlerde tedavinin sonucunun daha net bir şekilde ortaya çıkacağına inanıyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. 5 saat kadar kesintisiz olarak uyumuşum, bu benim için çok önemli, hayatımda ciddi bir değişim oldu." dedi.

Aslan, ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Gönüllü ve ekibinde yer alan uzman doktorlar Sinan Alpaydın ve Ela Atmaca Kaplan ile ağrı hemşiresi Birgül Münüklü'ye müteşekkir olduğunu söyledi.