İzmir’de yaşayan 50 yaşındaki Göksel Duygulu, yaklaşık 20 yıl boyunca mücadele ettiği vitiligo hastalığından, İEÜ Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Merkezi’nde uygulanan kişiye özgü tedavi sayesinde kurtuldu. Hayat tarzını değiştirerek vitiligoyu yendiğini belirten Duygulu, “20 yıl önce kaybettiğim özgüvenimi yeniden kazandım” dedi.

2004'te başlayan mücadele

2004 yılında sabah uyandığında yüzünde beyaz lekeler fark eden Göksel Duygulu, hastaneye giderek vitiligo teşhisi aldı. Yaklaşık 20 yıl boyunca çeşitli tedaviler denemiş olmasına rağmen yüzündeki lekelerden kurtulamayan Duygulu, “Her şey 2004 yılında bir gecede oldu. Yanaklarımda, kaşlarımın üzerinde ve çenemde beyaz benekler çıktı. Hemen panikle hastaneye gittim. Vitiligo teşhisi konuldu ve tedaviye başladım. Çeşitli ilaçlar ve tedaviler denendi ancak çare bulunamadı. Çözümler hep geçici oldu. Birkaç hafta düzelir gibi olurdu ancak güneşi görünce lekeler tekrar çıkıyordu. Bana bu hastalığın tedavisinin olmadığını söylüyorlardı. Psikolojik olarak çok olumsuz etkileniyorsunuz. Bununla baş etmek çok zor oldu.” ifadelerini kullandı.

"Özgüvenimi yeniden kazandım"

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İEÜ Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Merkezi'ne başvuran Duygulu, burada Dr. Kerem Korkut tarafından uygulanan kişiye özgü tedavi sayesinde vitiligodan kurtuldu. Duygulu, “Fonksiyonel Tıp Merkezi’nde Kerem Bey bana, ‘İyileşeceğini düşünüyorum.’ demişti. Bu cümle bile benim için inanılmaz bir umut oldu. Hayat tarzımı değiştirdi. Zamanla vitiligonun düzeldiğini fark ettim. Bunu Kerem Bey ve Sıla Hanım’a borçluyum. İyileşmeye başladıktan sonra 20 yıl önce kaybettiğim özgüvenimi yeniden kazandım” dedi.

"Kontrollerde ortaya çıkan değişim göz kamaştırıcıydı”

Göksel Duygulu’nun tedavi sürecini anlatan İEÜ Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi hekimi Dr. Kerem Korkut, “İlk olarak Göksel Bey’in gıda duyarlılıklarını tespit ettik. Bunun ışığında kişiselleştirilmiş bir beslenme planlaması yapıldı. Geniş bir check-up planlamasıyla organ fonksiyonlarını, bağışıklık reaksiyonlarını, organlara ve dokulara karşı oluşmuş bağışıklık yanıtlarını gözden geçirdik. Pek çok hormon değeriyle vücudunun hangi sisteminin aşırı zorlandığını tespit ettik. Destek reçetesi oluşturmak için hücre içi vitamin, mineral değerleri, arsenik, cıva, kadmiyum gibi toksik metal seviyelerini ölçtük. Veriler ışığında da ona yazılı ve sözlü olarak yaşam şeklini entegre edecek şekilde eğitimler düzenledik. Düzenli olarak yaptığımız kontrollerde ortaya çıkan değişim göz kamaştırıcıydı” diye konuştu.

"Sağlıklı beslenme, hastalıkların tetiklenmesini önler"

Vitiligo ve sedef hastalığının kişiye özgü yaklaşımla tedavi edilebileceğine vurgu yapan Dr. Kerem Korkut, “Vitiligo ve romatizmal hastalıklarda yaşam tarzı değişiklikleri önemli iyileşmeler sağlayabilir. Bu hastalıkların temelinde bağışıklığı uyaran faktörler, gıda alerjisi, gıda intoleransı veya gıda duyarlılığı bulunur. Toksik metaller vücudumuza sebze, et ve süt gibi gıdalar aracılığıyla girer. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bağırsak florasını zayıflatmış ve enfeksiyon dışı bakteriyel çoğalmayı artırmıştır. Bu da hastalıkları tetikleyebilir. Sağlıklı beslenme, hastalıkların tetiklenmesini zorlaştırır” dedi.