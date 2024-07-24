Haberekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın Özel Haberine göre, son yıllarda artan ilgiyle birlikte aile dizimi seansları, kişisel ve ilişkisel sorunları çözmek isteyenler arasında popüler hale geldiği belirtildi. Aile dizimi, katılımcıların geçmişteki aile ilişkilerini derinlemesine keşfetmelerine olanak tanır. Seanslar genellikle bir facilitator (kolaylaştırıcı) eşliğinde yapılır ve katılımcılar, aile içi dinamiklerin ve gizli bağların nasıl işlediğini gözlemleyerek bu ilişkiler üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı bulurlar. Bu süreç, katılımcıların kendilerini ve yaşadıkları ilişkileri daha iyi anlamalarını sağlayarak gelecekteki ilişkilerini olumlu yönde etkilemeyi amaçlar. Aile dizimi seansları, ruhsal ve duygusal iyileşme için bir yol olarak görülürken, katılımcılar genellikle daha derin bir anlayış ve kabullenme elde etme şansı buluyorlar. Ayrıca seansların, ailevi çatışmaları çözmede de etkili olduğu belirtiliyor.

Gün geçtikçe daha fazla insan, hayatlarının karmaşık ilişkilerini anlamak ve çözmek için aile dizimi seanslarına başvuruyor. Bu seanslar, geçmişteki aile ilişkilerinin ve yaşanmışlıkların gün yüzüne çıkarılmasını sağlayarak bireylere derin bir içsel keşif ve şifa imkanı sunuyor. Aile dizimi, her bir bireyin ait olduğu ailenin enerjisini ve ilişkilerini anlamlandırarak, gelecekteki ilişkilerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı oluyor. Peki, bu seanslar nasıl işliyor ve katılımcılara ne gibi faydalar sağlıyor? Detaylar haberimizde...

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

“İnsanın ilk ilişkisi kendisiyle olan ilişkisidir. Bu ilişkinin kalitesi diğer her şey ile olan ilişkisini etkiler” motivasyonuyla 25 yıllık kurumsal iş yaşamını geride bırakarak dünyada alanında en iyi öğretmenlerden aile dizimi ve kişisel gelişim eğitimleri aldım. Uluslararası Koçluk Federasyonuna akredite bir ilişki koçu ve iyi yaşam rehberiyim.

Aile dizimi seanslarına katılmaya ve uygulamaya neyin sizi yönlendirdiğini anlatır mısınız?

Kendimi keşfetme yolculuğumda ağırlıklı olarak yurtdışında birçok öğreti ve eğitimle tanıştım. Bunlardan hayatımı dönüştüren, cevabını bulamadığım birçok sorunun cevabını katıldığım bir aile dizimi çalışmasında buldum ve aile diziminin profesörü olarak bilinen Alman Psikolog Svagito Leibemaster’den uzun yıllar sürecek eğitimler aldım. Yine uluslararası başka hocalarımdan süpervizyon eğitimleri ile devam ettim. Aile dizimi büyülü bir alan, bir kere içine girdiniz mi insanın anlam arayışının kapıları aralanıyor.

Bu sürece katılmadan önce ne gibi beklentileriniz vardı?

Aslında pek bir beklentim yoktu sadece biraz merak vardı. İlk dizimimi ilişkiler üzerine açtırmıştım ve sonrasında bende büyük bir aydınlanma oldu ilişkilerime yeniden farkındalıkla bakmaya başladım, 5-6 ay gibi bir süre sonra harika bir adamla tanıştım ve evlendim.

Bilimsel açıdan etkisine dair herhangi bir çalışma mevcut mu?

Tabi bununla ilgili ‘Seninle Başlamadı’ kitabında bir Harvard’a yapılmış birçok çalışmadan bahsediliyor, meraklısı alıp okuyabilir. Tıp şu an epigenetiğin (gen ifadesi) varlığını kabul etmiş hücresel hatıraların DNA sarmallarına atılan çektikleri ( atasal kayıtların) görüntüleyebiliyorlar. Öyle ki birçok ülkede aile dizimi seansı sonuçları mahkemelere delil olarak sunuluyor. Şirketler verimlilikleri ve yönetsel unsurları için sistemik dizimler yaptırıp sonuçlarına göre kararlar alıyorlar. İş dünyası için geliştirilmiş sistemik dizim eğitimini dünyada tasarlayan Portekizli öğretmenim Cecilio Fernandez’den aldım. Kendisi de aile dizimini insanlığa armağan eden Bert Hellimger’in öğrencilerindedir.

Danışanlarınızın hayatında nasıl değişimler yaşandı?

Danışanlarımdan çok güzel haberler alıyorum. En son ehliyet sınavını geçemeyen bir danışanım 3. ve son denemesinde geçmiş sevinçle bana yazdı. Tabii oradaki konu sınav değil, başarısızlık korkusu idi bu durumun kök nedenine bakınca ailesel dinamik gün yüzüne çıktı ve danışan yeni bir anlayış ve farkındalık geliştirdi.

Seans sırasında ortaya çıkan duygusal veya zihinsel tepkileri nasıl yönettiniz? Veya danışanlar nasıl yönetiyor?

Aile dizimi sevgiye yolculuktur. Bu yolculuk sırasında zorlanmalar ve duygusal iniş çıkışlar olabiliyor, ehil olmanız danışanın istemediği bir şeye zorlamadan şefkatli bir yerden çalışılırsa zaten gerisi geliyor.

Seanslar aile içi ilişkilerde hangi farkındalıkları sağlıyor?

Özellikle çocuk ve ebeveyn ilişkisinde çocuk aileden alamadıklarını almaya çalışıyorsa ve bu donanım ebeveynde yok ise buna kabul vererek ve onları oldukları şekliyle anlamak ve davranmak için bir bilinç gelişiyor. Keza ilişkilerde böyle

neden olmayacak ilişkilere çekildiğimiz, aile dinamiğimizde kimin ayak izlerini ve neden takip ettiğimizi anladığımızda yeni bir pencere açılıyor danışanda.

Şifalanma süreci nasıl oluyor kaç seans gelmek gerekiyor?

Bunun bir sayısı yok. Konu bazlı dizim açtırabilirler ancak öncelikle yapılan dizimi sindirmeleri için 1-3 ay kadar zaman geçmesini tavsiye ediyorum.

Aile dizimini denemek isteyenlere önerileriniz nelerdir?

Öncelikle kendilerini hazır hissettiklerinde yaptırmalılar. Hiçbir yöntem gibi aile dizimi de mucizevi değil ama derin etkili bir çalışma. Bir de uygulayıcının eğitimine, deneyimine mutlaka baksınlar. Aile dizimi bir farkındalık çalışmasıdır kahve falı değildir bunu da unutmasınlar.

Eklemek ve dikkat çekmek istediğiniz başka bir nokta var mı?

Gelecek nesillere, çocuklarımıza vereceğimiz en güzel hediye kendi geçmişimizle ve yaralarımızla çalışmaktır. Hazır hisseden herkesin aile dizimi deneyimin yaşamasını tavsiye ediyorum.