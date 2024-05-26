Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tarihi Kayaköy Ören Yeri'nde düzenlenen "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi", İstanbul'daki bir üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan kültürel kıyafetlerle renklendi.

Görkemli anlar

Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğini günümüz modasıyla buluşturan etkileyici bir etkinlik, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşti. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmayı hedefleyen "Işıklı Şehir Telmessos Fethiye Defilesi", tarihi Kayaköy Ören Yeri'nde görkemli bir şekilde düzenlendi.

İzleyicilerden tam not

İstanbul'daki bir üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri tarafından tasarlanan ve geçmişin izlerini günümüz modasıyla buluşturan kültürel kıyafetlerin sergilendiği defile, büyük ilgi gördü. Tarih ve moda temasıyla tasarlanan her bir kıyafet, izleyicilerden tam not aldı.

Defileye, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, kurum müdürleri, dernek başkanları ve bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Kayaköy'ün tarih kokan atmosferinde gerçekleşen etkinlik, geçmişin izlerini günümüz modasına taşıyarak tarihi mekanı farklı bir atmosfere büründürdü.