Otokoç Otomotiv, Web 3.0 yolculuğunda önemli bir adım daha atarak popüler oyun platformu Roblox'ta yenilikçi bir deneyim alanı olan Mobility Town By Otokoç Metazone Roblox’u yayına aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Otokoç Otomotiv, sürdürülebilir ve erişilebilir Web 3.0 vizyonu kapsamında önemli bir adım daha atarak, popüler oyun platformu Roblox'ta yenilikçi bir deneyim alanı açtığını duyurdu. Otokoç Otomotiv, Decentraland ve Spatial'da oluşturduğu Otokoç Metazone deneyim alanının ardından, geleceğe bugünden yatırım yaparak dijital inovasyon yolculuğunu sürdürüyor. Mobilitenin öncüsü şimdi de günlük 70 milyon aktif kullanıcı arasında her gün 2,4 milyar mesaj alışverişinin yapıldığı, dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Roblox dünyasına adım attı.

Yenilikçi teknolojileri her zaman odağına alan ve iş yapış şekillerinden şirket içi eğitimlere kadar pek çok alana bu teknolojileri entegre eden Otokoç Otomotiv, yeni teknolojileri benimseme ve uygulama konusunda sektörde öncü rol oynamaya devam ediyor.

Roblox'taki bu yeni platform, kullanıcıların şirketin zengin tarihini, inovatif çalışmalarını, yeniliklerini ve gelecek vizyonunu sanal bir dünyada keşfetmelerine olanak tanıyacak. Otokoç Otomotiv, öncü projeleriyle, müşterilerine ve oyun severlere unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyor. Tooken Web 3.0 Technologies iş birliği ile gerçekleştirilen, Türkiye ve dünya genelinde kullanıcıların ilgisine sunulan platform, Otokoç Otomotiv'in dijital dünyadaki etkileyici yolculuğunun yeni bir adımı olarak dikkat çekiyor.

Otokoç Otomotiv, Mobility Town By Otokoç Metazone Roblox deneyim alanında; Avis, Avis Caravan, Budget, Otokoç ve Otokoç İkinci El markalarıyla inovasyon yolculuğuna adım attı. Otokoç İkinci El, Metaverse deneyim alanındaki showroomuyla kullanıcıların sanal ortamda araçları incelemelerine olanak sağlarken yarış alanı içinde ise eğlenceli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Avis Caravan deneyim alanında kullanıcılar karavan ve kamp deneyimlerini dijital olarak yaşayabiliyor. Budget dünyası içinse yepyeni bir konsept oluşturan Otokoç Otomotiv, Roblox deneyimini kullanıcılar için en üst seviyeye taşıyor. Ayrıca, "Bumper Car" oyununda, kullanıcılar eğlenceli ve heyecan dolu bir çarpışan araba macerası yaşayabiliyor. Oyun, kullanıcıları sanal dünyada hem eğlenceli hem de sosyal bir etkileşim içine çekerek, benzersiz bir deneyim sunuyor. Otokoç Otomotiv, araç yarışlarından kamp ortamına kadar çeşitli etkinliklerle geleceğin teknolojilerini bugünden kullanarak sektördeki liderliğini pekiştiriyor ve dijital dönüşümde öncü olmaya devam ediyor.

Otokoç Otomotiv, geçmişini, bugününü ve geleceğini yansıtan değeri, Roblox’ta üç farklı adada yeniden şekillendiriyor. Mobilite dünyasında hızla değişen teknolojiden yola çıkarak inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler üreten Otokoç Otomotiv, geçmiş adasında kurulduğu ilk günden bu yanan sunduğu yenilikçi mobilite çözümlerini, bugünün adasında Metaverse ve elektrikli araçlar hizmetlerini, gelecek adasında ise uçan arabalar ve fütüristik deneyimlerine yer vererek kronolojik gelişimini dijital ortamda yeniden oluşturuyor.

Otokoç Otomotiv Roblox Dünyası: https://www.roblox.com/games/17338467450/Mobility-Town

Otokoç Otomotiv Roblox Tanıtım: https://youtu.be/YYtThZhopzk?si=TzKoaGwOZ9KB8jUg