Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler, 9 Temmuz Pazartesi günü karmaşık bir seyir izledi. Bazı hisseler yatırımcılarına önemli kazançlar sağlarken, bazıları ise değer kaybetti. İşte Borsa İstanbul'da dün öne çıkan hisseler...

Zirvedeki hisseler:

USAK: Uşak Seramik, %10'a varan yükselişiyle dikkat çekti. Şirketin yeni yatırımları ve ihracattaki artış, hisse değerini olumlu etkiledi.

PEKGY: Pekgyo, gıda sektöründeki güçlü performansıyla yatırımcıların gözdesi oldu.

SODSN: Soda Sanayii, içecek sektöründeki büyüme beklentileriyle değer kazandı.

TARKM: Tarkim, kimya sektöründeki olumlu gelişmelerle yükselişe geçti.

RYSAS: Rysaş, inşaat sektöründeki canlılıkla birlikte talep gördü.

Düşüş yaşayan hisseler:

YGGYO: Yünsa, tekstil sektöründeki rekabet baskısıyla değer kaybetti.

Yünsa, tekstil sektöründeki rekabet baskısıyla değer kaybetti. SANFM: Sanset Gıda, maliyet artışları ve rekabetin etkisiyle düşüş yaşadı.

Sanset Gıda, maliyet artışları ve rekabetin etkisiyle düşüş yaşadı. LRSHO: Lirşan Holding, otomotiv sektöründeki belirsizliklerle geriledi.

Lirşan Holding, otomotiv sektöründeki belirsizliklerle geriledi. DOBUR: Dobur, enerji sektöründeki dalgalanmalardan etkilendi.

Dobur, enerji sektöründeki dalgalanmalardan etkilendi. ISBTR: İsbir, elektrikli ev aletleri sektöründeki rekabetin etkisiyle düşüş gösterdi.