Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler, 9 Temmuz Pazartesi günü karmaşık bir seyir izledi. Bazı hisseler yatırımcılarına önemli kazançlar sağlarken, bazıları ise değer kaybetti. İşte Borsa İstanbul'da dün öne çıkan hisseler...
Zirvedeki hisseler:
USAK: Uşak Seramik, %10'a varan yükselişiyle dikkat çekti. Şirketin yeni yatırımları ve ihracattaki artış, hisse değerini olumlu etkiledi.
PEKGY: Pekgyo, gıda sektöründeki güçlü performansıyla yatırımcıların gözdesi oldu.
SODSN: Soda Sanayii, içecek sektöründeki büyüme beklentileriyle değer kazandı.
TARKM: Tarkim, kimya sektöründeki olumlu gelişmelerle yükselişe geçti.
RYSAS: Rysaş, inşaat sektöründeki canlılıkla birlikte talep gördü.
Düşüş yaşayan hisseler:
- YGGYO: Yünsa, tekstil sektöründeki rekabet baskısıyla değer kaybetti.
- SANFM: Sanset Gıda, maliyet artışları ve rekabetin etkisiyle düşüş yaşadı.
- LRSHO: Lirşan Holding, otomotiv sektöründeki belirsizliklerle geriledi.
- DOBUR: Dobur, enerji sektöründeki dalgalanmalardan etkilendi.
- ISBTR: İsbir, elektrikli ev aletleri sektöründeki rekabetin etkisiyle düşüş gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi