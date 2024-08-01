2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ve Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde evlenmişti. Sessiz sedasız gerçekleşen bu evlilik, birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Pamuk, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ancak düğün detaylarını gizli tutmayı tercih etti.

Aile ziyaret etmişti

Geçtiğimiz günlerde Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın Trabzon Çaykara'daki aile yakınlarını ziyarete gitti. Bu ziyarette, güzel haberi Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenildi. İddialara göre, Pamuk hamile ve bu mutlu haberi şimdilik saklı tutuyor.

Nazar korkusu

Önceki gün bir etkinlikte görülen Melisa Aslı Pamuk, nazardan korktuğu için hamile olduğunu şimdilik gizli tutuyor. Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen’in Bakü’deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etti.

Bakü'de giydiği kıyafet kafaları karıştırdı

Melisa Aslı Pamuk’un Bakü’deki tanıtımda giydiği bol elbiseler, hayranlarının kafasında soru işaretleri oluşturdu. Hamile olduğu iddiaları bu tarz seçimlerle daha da güçlendi.