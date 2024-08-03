Geçtiğimiz haftanın ekonomi gündeminde dünyada ve ülkemizde hangi önemli gelişmeler yaşandı?

1. ABD’de istihdam hızı Temmuz’da düştü

ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz’da 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3’e yükseldi. Böylelikle, ABD’de istihdam hızı Temmuz’da düştü, işsizlik ise neredeyse 3 yılın zirvesine çıktı.

2. Vergi paketi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

3. Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 Milyon dolarlık finansman

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen şiddetli depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye devam etmek amacıyla sağlanacak 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.

4. Gram altında yeni rekor

Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki tahminlerin ve Orta Doğu’daki siyasi gerilimlerin artmasıyla haftalık yüzde 2,7’lik artışa yöneldi. Gram altın ise haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

5. Gazda yüzde 38'lik zam konutlara yüzde 24,4 olarak yansıyacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre konut tarifesinde gaz alım birim fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik fiyat artışının Türkiye genelinde konutlara yüzde 24,4 yansıyacağı belirtildi.

6. İngiltere'de 2020'den beri ilk faiz indirimi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5,0'e indirdi.

7. Emekli maaş farkları 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.