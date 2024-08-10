Küresel piyasalarda ABD’den gelen resesyon işaretleri ve yoğun satış dalgaları dikkat çekerken, Türkiye’de Instagram’a erişim engeli ve Merkez Bankası’nın enflasyon raporu öne çıktı. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan gelişmelerini 7 başlık altında derledik.

1. Küresel piyasalarda sert düşüşler

ABD’de Cuma günü başlayan satış dalgası, haftanın ilk gününde Asya piyasalarına da sıçradı. Özellikle teknoloji hisselerinde yoğun satışlar yaşanırken, ABD'de Nasdaq vadelileri yüzde 6’ya varan düşüş kaydetti. Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla gibi devlerin toplam piyasa değeri, resesyon endişeleri nedeniyle 700 milyar dolar azaldı.

2. Instagram’a erişim engeli

Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim engeli getirildi. Meta sözcüsü, Türkiye’deki hizmetlerini yeniden sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Erişim engeli, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

3. TCMB enflasyon tahminlerini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadıklarını, 2024 yılı sonu için enflasyonun yüzde 38 olarak öngörüldüğünü duyurdu.

4. E-ticarette yurt dışından gelen ürünlere vergi düzenlemesi

E-ticarette yurt dışından gelen ürünlere yeni vergi düzenlemesi getirildi. 30 euronun altındaki ürünler için AB ülkelerinden gelenler yüzde 30, diğer ülkelerden gelenler ise yüzde 60 vergiye tabi tutulacak. Bu düzenleme, özellikle küçük çaplı alışverişleri etkileyecek.

5. İhtiyaç kredisi faizlerinde gerileme

Türkiye'de ihtiyaç kredisi faiz oranlarında düşüş gözlendi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,68 artarak 1 trilyon 667 milyar TL’ye ulaştı. İhtiyaç kredisi faiz oranları ise son üç haftada 4 puan geriledi.

6. Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici enflasyonu, bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı. Yıllık bazda ise enflasyon, bir önceki yılın aynı ayına göre hız kesti, ancak artış devam etti.

7. Türk-İş’ten enflasyon farkı talebi

Türk-İş Başkanlar Kurulu, tüm toplu iş sözleşmelerine enflasyon farkı zammı talebinde bulundu. Türk-İş, yüzde 24,73 oranındaki enflasyon farkının, sözleşme tarihine bakılmaksızın tüm işçilere uygulanmasını istedi.