Okul, 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için öğrenci kayıtlarına başladı ve modern eğitim olanaklarıyla dikkat çekiyor.

Geniş etkinlik alanları mevcut

Dayınlar Ortaokulu, geniş ve güvenli bir eğitim ortamı sunarak, deneyimli öğretmen kadrosu ve teknoloji destekli sınıflarıyla öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Okul, zengin bir kütüphaneye, iki adet basketbol sahasına ve çeşitli sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca, geniş etkinlik alanları ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin bireysel gelişimlerini destekleyecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dayınlar Ortaokulu’nun yeni binasında sunacağı imkanlar, eğitim kalitesini artıracak ve öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimini destekleyecek. Güvenli, modern ve donanımlı bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla tüm imkanları seferber ettik. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.