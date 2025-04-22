Buca'da 22 Nisan'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. Gediz Elektrik, etkilenecek mahalleleri ve elektriklerin geleceği saatleri açıkladı.
22 Nisan Salı Buca elektrik kesintisi: Gediz Elektrik saat verdi
İzmir'in Buca ilçesinde, 22 Nisan 2025 Salı günü planlanan elektrik kesintileri çeşitli mahallelerde gün boyu etkili olacak. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacağı belirtildi.
Akıncılar Mahallesi'nde uzun süreli elektrik kesintisi
Gediz Elektrik'in duyurusuna göre, Buca Akıncılar Mahallesi'nde 22 Nisan Salı günü sabah saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi, saat 15.00'e kadar devam edecek. Kesintiden etkilenecek sokaklar şunlar olacak:
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565, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5 Sokaklar
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568 Sokak
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Akdoğan Caddesi
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548/1, 548, 547, 530, 548/4, 549, 549/1 Sokaklar
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551, 552, 561, 562, 563, 563/1, 563/2, 563/4 ve 564 Sokaklar
Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik hizmetinin kademeli olarak normale döneceğini belirtti.
29 Ekim Mahallesi'nde kısa süreli elektrik kesintisi
Aynı gün içinde, Buca 29 Ekim Mahallesi'nde de kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti saat 12.00'de başlayacak ve yaklaşık bir saat sürecek. Elektriğin saat 13.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor. Kesintiden etkilenecek sokaklar ise şu şekilde:
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Şehit Er Arif Serçe Sokak
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2254, 2206 Sokaklar
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Şehit Nurettin Gök Sokak
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Ortatatepe Sokak
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Atatürk Caddesi
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2256, 2253, 2209, 2208, 2205, 2203, 2202, 2141 ve 2140 Sokaklar
Vatandaşlara uyarı
Gediz Elektrik, kesintiler sırasında elektrikli cihazların zarar görmemesi için önlem alınmasını tavsiye ederken, çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.