Buca'da 22 Nisan'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. Gediz Elektrik, etkilenecek mahalleleri ve elektriklerin geleceği saatleri açıkladı.

22 Nisan Salı Buca elektrik kesintisi: Gediz Elektrik saat verdi

İzmir'in Buca ilçesinde, 22 Nisan 2025 Salı günü planlanan elektrik kesintileri çeşitli mahallelerde gün boyu etkili olacak. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle uygulanacağı belirtildi.

Akıncılar Mahallesi'nde uzun süreli elektrik kesintisi

Gediz Elektrik'in duyurusuna göre, Buca Akıncılar Mahallesi'nde 22 Nisan Salı günü sabah saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi, saat 15.00'e kadar devam edecek. Kesintiden etkilenecek sokaklar şunlar olacak:

565, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5 Sokaklar

568 Sokak

Akdoğan Caddesi

548/1, 548, 547, 530, 548/4, 549, 549/1 Sokaklar

551, 552, 561, 562, 563, 563/1, 563/2, 563/4 ve 564 Sokaklar

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik hizmetinin kademeli olarak normale döneceğini belirtti.

29 Ekim Mahallesi'nde kısa süreli elektrik kesintisi

Aynı gün içinde, Buca 29 Ekim Mahallesi'nde de kısa süreli bir elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti saat 12.00'de başlayacak ve yaklaşık bir saat sürecek. Elektriğin saat 13.00 itibarıyla yeniden verilmesi planlanıyor. Kesintiden etkilenecek sokaklar ise şu şekilde:

Şehit Er Arif Serçe Sokak

2254, 2206 Sokaklar

Şehit Nurettin Gök Sokak

Ortatatepe Sokak

Atatürk Caddesi

2256, 2253, 2209, 2208, 2205, 2203, 2202, 2141 ve 2140 Sokaklar

Vatandaşlara uyarı

Gediz Elektrik, kesintiler sırasında elektrikli cihazların zarar görmemesi için önlem alınmasını tavsiye ederken, çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.