Gediz Nehri Havzası, sıcak hava etkisiyle bu yıl üzüm hasadına ve kurutma işlemlerine erken başladı. İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan bölgede, üzüm üreticileri 12 aylık emeğin karşılığını almak için hummalı bir çalışma içinde.

Sıcak hava hasat sürecini erken başlattı

Ege Bölgesi'nin verimli topraklarında yetiştirilen Sultani çekirdeksiz üzümlerin hasadı, bu yıl alışılmadık şekilde erken başladı. Genellikle 25 Ağustos'ta başlayan hasat, sıcak hava nedeniyle bu yıl 15 gün öncesine çekildi. İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan Gediz Nehri Havzası'nda, üzümler sergi alanlarında kurutulmak üzere taşınıyor.

Kurutma işlemi ve yöntemler

Bölgede üzümler, öğle sıcağından kaçınılarak gün doğumunda toplanıyor ve parlak görünmeleri ile güneş ışınlarından korunmaları için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanıyor. Üzümler sergi alanlarında 8-10 gün bekletilerek kurutuluyor. Bazı üreticiler ise doğal kurutma yöntemini tercih ederek, 20 gün süren bir süreçten geçiyor. Gediz Nehri Havzası'ndaki yaklaşık 1 milyon dekar bağda yetiştirilen üzümler, büyük ölçüde dış pazarlara sunulmak üzere kurutuluyor.

Manisa Tarım Müdürü: "12 aylık bir emeğin son noktasındayız"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bölgedeki hasadın hummalı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Sultani çekirdeksiz üzümün kuruma yolculuğunda büyük emek var. Üzümümüz dünya pazarlarıyla buluşan bir ürün ve ihracatıyla ilimize 500 milyon dolar civarında bir gelir getiriyor. 12 aylık bir emeğin son noktasındayız" dedi. Öztürk, üzümlerin sergiden kalktıktan sonra altın sarısı rengini alacağını ve İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya gibi zorlu pazarlara gidecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Üzüm kalitesi üreticileri memnun ediyor

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üzüm kalitesinin üreticileri mutlu ettiğini ifade ederek, yüksek kaliteyle rekoltedeki kaybı telafi etmeyi umduklarını belirtti. Menemen Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Şen ise, olumsuz hava koşullarına rağmen bu yıl kalitenin iyi olduğunu ve üzüm fiyatlarının önceki yıllara göre daha iyi olduğunu dile getirdi.

Sıcak hava meyve olgunlaşmasını hızlandırdı

Üreticilerden İlhan Şengül, hasat döneminin sabah 5'te başladığını ve üzümleri sergi alanlarına taşıdıklarını belirtti. Sıcak hava nedeniyle meyvelerin erken olgunlaştığını ve hasadın bu yıl 15 gün daha erken başladığını söyledi. Çiftçi Nevzat Güven de bağcılığın önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek, sıcak hava nedeniyle verimin düşük olduğunu ancak fiyatların kötü olmadığını ifade etti.