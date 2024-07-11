CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TBMM'de yaptığı konuşmada, Çaldağı Nikel Madeninin kapalı olmasına rağmen faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekerek, bu durumun Gediz Ovası'na büyük bir tehlike arz ettiğini belirtti. Başevirgen, "Eğer Gördes’te sülfürik asit fabrikası kurulur ve Çaldağı Nikel Madeni de buraya hammadde sağlarsa, Gediz Ovası ciddi bir risk altında olacak. Bölge halkı, tarım alanları ve ekolojik yaşam sülfürik asit yağmuru tehdidiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

Kamyonlarla taşınan hammaddeye dikkat çekti

Başevirgen, Çaldağı Nikel Madeninden çıkarılan hammaddelerin yeni açılan bir yol üzerinden kamyonlarla Gördes’e taşındığını belirtti. "Bu hammaddeler, sülfürik asit fabrikasının faaliyete geçmesi durumunda, Gediz Ovası'nı büyük bir riskle karşı karşıya bırakacak" ifadelerini kullandı.

İzmir ve Manisa için büyük tehlike

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Çaldağı Nikel Madeninin özellikle İzmir, Manisa ve çevre iller için büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Başevirgen, "Çaldağı Nikel Madenindeki faaliyetlerin durdurulması büyük önem taşıyor. İktidarı bu konuda uyarıyoruz. Turgutlu ve Gediz Ovası için çok büyük bir tehdit olan bu madenin hiçbir şekilde faaliyete geçmemesi gerekiyor" dedi.