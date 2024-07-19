Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü, Gediz Ovası'nda uzun yıllardır beklenen Kelebek Barajı Sulama Projesi'ni başarıyla tamamladı. Proje kapsamında 12 bin dekar tarım arazisi suyla buluşturularak, bölge ekonomisi için önemli bir dönüm noktası sağlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü, Manisa'da hayata geçirdiği Kelebek Barajı Sulama Projesi'nde %82'lik bir gerçekleşme oranına ulaştı. Barajın depolama kapasitesi 22 milyon 920 bin m³ olarak belirtilirken, sulama şebekesi altyapısıyla birlikte bölgeye önemli bir su kaynağı sağlanmış oldu.

Barajdan sağlanan suyla 12 bin dekarlık bir tarım arazisi sulamaya başlandı ve önümüzdeki yaz sezonunda bu alanın 24 bin 040 dekara çıkarılması planlanıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla bölge ekonomisine sağlanacak ek gelirin yanı sıra 2.163 kişiye istihdam olanağı yaratılacağını vurguladı.

Kelebek Barajı'nın gövde yüksekliği 62 metre olarak tasarlandı ve SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) yöntemiyle inşa edildi. Proje kapsamında baraj gövdesinden 10 kilometre aşağıda bir regülatör inşa edilerek su yönetimi optimize edildi ve sulama şebekesine su sağlanması sağlandı.

Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri, Kelebek Barajı Sulama Projesi'nden doğrudan fayda sağlayacak beş mahalle olarak belirlendi. Proje tamamlandığında bölge ekonomisine sağlanacak ek gelir ve tarım maliyetlerindeki düşüş, yerel halk için önemli bir gelişme olacak.