KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Necati A'nın (36) kullandığı plakasız motosiklet, Gediz-Uşak kara yolundaki kavşakta aniden bir otomobilin çıkması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Necati A. ile Neslihan A, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünü arama çalışmaları devam ederken, yaralanan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.