2023 yılı yatırım programına alınan bu proje, yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalar sonucunda hızla ilerliyor ve bölgeye estetik bir dokunuş katmaya hazırlanıyor.

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çalışmanın son aşamasına gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İlçemize hem görsel anlamda katkı sağlayacak hem de çevremizi daha yeşil hale getirecek bir yatırım oldu. AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve Gediz önceki dönem Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gediz’i daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dikey bahçe uygulamasıyla Gediz’in daha modern ve yeşil bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, alanın estetiği ve çevre düzenlemesine sağladığı katkıyla dikkat çekeceği belirtiliyor.